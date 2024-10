Chiede all'insegnante di andare in bagno, 16enne precipita dal secondo piano della scuola e muore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) MONTAGNANA (PADOVA) - Ha chiesto all'insegnante di uscire dall'aula un attimo per raggiungere i bagni. Una adolescente di 16 anni è precipitata dal secondo piano della scuola Sacchieri Ilgazzettino.it - Chiede all'insegnante di andare in bagno, 16enne precipita dal secondo piano della scuola e muore Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) MONTAGNANA (PADOVA) - Ha chiesto all'di uscire dall'aula un attimo per raggiungere i bagni. Una adolescente di 16 anni èta dalSacchieri

