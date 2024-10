Cantine dei bertoniani e sapori d'autunno: festa grande a Montebello di Bertona (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tre giorni di grande festa, di eventi coinvolgenti e appassionanti animeranno il borgo di Montebello di Bertona. Arrivano le “Cantine dei bertoniani” e “sapori d’autunno” l’1, 2 e 3 novembre.Ci saranno stand gastronomici con piatti autunnali e prodotti tipici, vin brulé e castagne, vini Ilpescara.it - Cantine dei bertoniani e sapori d'autunno: festa grande a Montebello di Bertona Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tre giorni di, di eventi coinvolgenti e appassionanti animeranno il borgo didi. Arrivano le “dei” e “d’” l’1, 2 e 3 novembre.Ci saranno stand gastronomici con piatti autunnali e prodotti tipici, vin brulé e castagne, vini

