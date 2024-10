Anteprima24.it - Camionista perde il controllo e finisce fuori strada: Vigili del Fuoco al lavoro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDisavventura per unstraniero lungo via San Nicola, nel territorio di Amorosi. L’uomo, alla guida del mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, è finitopiegandosi su un lato ma senza ribaltarsi. Mezzo bloccato epraticamente inutilizzabile. E’ stato necessario l’intervento deidelper rimettere il camion in carreggiata, valutare eventuali danni e ripartire. L'articoloildelalproviene da Anteprima24.it.