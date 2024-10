Lanazione.it - Calcio. Seconda. Migliarino rimonta, Pontasserchio vince

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pisa 9 ottobre 2024 – InCategoria il quarto turno ha confermato nel girone A la competitività e lo stato di forma delle due nostre compagini rappresentanti. IlVecchiano torna dal ‘Bottero’ di Villafranca in Lunigiana con un punto dopo aver pareggiato 2 – 2 contro i locali della Villafranchese. Trasferta lontana per i biancorossi che hanno avuto il grande merito di non mollare. Primo tempo non semplice per i ragazzi di mister Andreotti che vanno in svantaggio. Nel secondo tempo ilVecchiano entra determinato a riequilibrare la gara ma sbilanciandosi avanti subisce anche il 2 – 0. Ma proprio in questa situazione la squadra non si perdr d’animo e dopo aver guadagnato e sbagliato undi rigore con Aufiero, in dieci minuti. Prima un cross di Lazzarini trova Pecori che accorcia le distanze per il 2 – 1.