Abruzzo24ore.tv - Bracconaggio tecnologico: sequestrati dispositivi acustici per la caccia alla quaglia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chieti - I carabinieri sequestrano tre apparatiillegali utilizzati per richiamare avifauna migratoria a Torricella Peligna, Colledimacine e Lettopalena. I carabinieri del Nucleo Forestale di Torricella Peligna hanno sequestrato treelettromagnetici usati illegalmente per attirare quaglie e altre specie di uccelli migratori, nel corso di un'operazione notturna miratalotta contro il. L’intervento, avvenuto in collaborazione con altri reparti forestali, ha portato al rinvenimento e al sequestro di sofisticati strumenti per la diffusione di richiami, posizionati strategicamente in diverse località montane del Chietino. Le apparecchiature erano distribuite nei territori di Torricella Peligna, Colledimacine e Lettopalena, aree attraversate dai percorsi di numerose specie migratorie.