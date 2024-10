Thesocialpost.it - Bloomberg annuncia: “Zelensky pronto a flessibilità per fine guerra”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli alleati dell’Ucraina stanno percependo che Volodymyrpotrebbe esseread adottare un approccio più flessibile nell’esaminare i modi per contribuire a porreallacontro la Russia. Lo ha riportatocitando funzionari vicini alla Nato. Il leader ucraino pubblicamente ha rafforzato le principali richieste di Kiev per porreallaescludendo “contrattazioni” sulla sovranità o sul territorio ucraino. Ma allo stesso tempo, nota, i funzionari ucraini hanno chiarito che sono pronti ad ammettere che ladeve finire. L'articolo: “per” proviene da The Social Post.