Beautiful, anticipazioni settimanali dal 12 al 18 ottobre 2024: Hope difende Thomas (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Le anticipazioni della settimana che va dal 12 al 18 ottobre rivelano grossi colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà ancora Hope e il rapporto della Logan con Thomas. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame Beautiful al 18 ottobre: Hope discute con Steffy, poi con Liam Se da un lato Hope respinge con fervore le accuse di Steffy, dall’altro non riesce a tollerare che Liam – ormai giunto al limite della sopportazione – le chieda di allontanare definitivamente Thomas dalla loro vita. La Logan ribadisce al marito che il Forrester junior non solo è stato determinante per il successo della sua linea di moda, ma è anche, e soprattutto, il padre di suo figlio. Per questo motivo Thomas avrà sempre un ruolo importante nella sua vita. Nel frattempo Finn torna a casa, e Steffy gli racconta la confessione fatta a Liam. Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 12 al 18 ottobre 2024: Hope difende Thomas Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cosa accadrà nelle prossime puntate di? Ledella settimana che va dal 12 al 18rivelano grossi colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà ancorae il rapporto della Logan con. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trameal 18discute con Steffy, poi con Liam Se da un latorespinge con fervore le accuse di Steffy, dall’altro non riesce a tollerare che Liam – ormai giunto al limite della sopportazione – le chieda di allontanare definitivamentedalla loro vita. La Logan ribadisce al marito che il Forrester junior non solo è stato determinante per il successo della sua linea di moda, ma è anche, e soprattutto, il padre di suo figlio. Per questo motivoavrà sempre un ruolo importante nella sua vita. Nel frattempo Finn torna a casa, e Steffy gli racconta la confessione fatta a Liam.

Notizie da altre fonti

