Spettacolo.periodicodaily.com - Banda Minima Garantita: Un Viaggio di Vent’Anni in un Libro

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)presenta il suo nuovoche celebradi musica e amicizia. Il 12 ottobre 2024, presso la Locanda Blues di Roma, si terrà un concerto speciale da non perdere! Il volume della band, pubblicato da Edizioni Jolly Roger, non si limita a narrare aneddoti e momenti salienti delle esibizioni del gruppo, ma offre anche una profonda riflessione su cosa significhi realmente creare musica insieme. Attraverso le pagine del, i lettori potranno esplorare come la passione musicale possa trasformare semplici colleghi in veri compagni di avventura, andando oltre la mera esecuzione musicale per arrivare a una genuina condivisione di vita.