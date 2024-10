Oasport.it - ATP Shanghai, c’è Medvedev per Sinner. Djokovic e Alcaraz avanti alla minaccia ceca, saluta Zverev

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sembrava impossibile, ma il Masters1000 dista arrivando ai quarti di finale riuscendo così a rimettersi in asse per chiudersi in tempo utile. Tra gli otto c’è Jannike ormai non è più una sorpresa vedere il numero 1 al mondo a questo punto di un qualsivoglia torneo, e per lui ci sarà Daniilnell’ennesimo capitolo di una rivalità che da un anno a questa parte è quasi totalmente a favore dell’azzurro. Il russo ha avuto la meglio su Stefanos Tsitsipas in una partita che due anni fa sarebbe valsa quantomeno una semifinale e non sarà contento di ritrovarsi Jannik, anche perché gli altri supertop del circuito, Carlose Novak, avranno di fronte degli impegni sulla carta assai meno ostici.