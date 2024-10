Atp Shanghai, Alcaraz batte Monfils e accede ai quarti: Medvedev sfiderà Sinner (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e numero 3 del tabellone, ha sconfitto il francese Gael Monfils, numero 46 Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 28 minuti. Ora affronterà il vincitore della sfida tra l’americano Tommy Paul e il ceco Thomas Machac. Sarà invece Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. Il russo, numero 5 del ranking e del tabellone, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 al mondo e decima testa di serie, in due set con il punteggio di punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 50 minuti. L’azzurro ha superato in due set l’americano Ben Shelton agli ottavi. Lapresse.it - Atp Shanghai, Alcaraz batte Monfils e accede ai quarti: Medvedev sfiderà Sinner Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carlosaidi finale dell’Atp Masters 1000 di. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e numero 3 del tabellone, ha sconfitto il francese Gael, numero 46 Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 28 minuti. Ora affronterà il vincitore della sfida tra l’americano Tommy Paul e il ceco Thomas Machac. Sarà invece Daniila sfidare Jannikneidi finale dell’Atp Masters 1000 di. Il russo, numero 5 del ranking e del tabellone, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 al mondo e decima testa di serie, in due set con il punteggio di punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 50 minuti. L’azzurro ha superato in due set l’americano Ben Shelton agli ottavi.

