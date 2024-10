Antitrust vieta i claim “zero emissioni” delle auto elettriche, troppo generici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A complicare il non facile momento vissuto dal mercato della auto elettriche è arrivata l’Antitrust che ha comunicato di aver avviato un provvedimento di moral suasion contro due società che operano nel comparto, ovvero la Campiello e la Microlino. Il motivo è la presenza sui loro siti internet di green claim relativi all’assenza di emissioni (zero emissioni) e alla totale sostenibilità ambientale dei loro veicoli ritenuti dal garante “del tutto assoluti e generici”. Le due società, a seguito dell’invito a correggere o rivedere determinate scelte o comportamenti, hanno rimosso le frasi incriminate dai loro portali. Quifinanza.it - Antitrust vieta i claim “zero emissioni” delle auto elettriche, troppo generici Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A complicare il non facile momento vissuto dal mercato dellaè arrivata l’che ha comunicato di aver avviato un provvedimento di moral suasion contro due società che operano nel comparto, ovvero la Campiello e la Microlino. Il motivo è la presenza sui loro siti internet di greenrelativi all’assenza di) e alla totale sostenibilità ambientale dei loro veicoli ritenuti dal garante “del tutto assoluti e”. Le due società, a seguito dell’invito a correggere o rivedere determinate scelte o comportamenti, hanno rimosso le frasi incriminate dai loro portali.

