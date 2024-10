Albero cade e piomba sull'auto, avvocatessa miracolata e sotto choc (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le forti raffiche di vento e il terreno allentato dalle piogge intense. Sono questi alcuni dei fattori che hanno causato, nel tardo pomeriggio di ieri, 8 ottobre, verso le 18, il crollo di un grosso tiglio a Castelfranco Veneto, in via brigata Cesare Battisti, la strada che conduce alla stazione Trevisotoday.it - Albero cade e piomba sull'auto, avvocatessa miracolata e sotto choc Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le forti raffiche di vento e il terreno allentato dalle piogge intense. Sono questi alcuni dei fattori che hanno causato, nel tardo pomeriggio di ieri, 8 ottobre, verso le 18, il crollo di un grosso tiglio a Castelfranco Veneto, in via brigata Cesare Battisti, la strada che conduce alla stazione

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - i disagi per il maltempo : cade un albero sul viale Machiavelli - Non si registrano feriti ma il crollo ha provocato qualche disagio al traffico. Sono stati diversi automobilisti di passaggio a chiamare i vigili del fuoco. La copiosa pioggia di queste ultime ore ha probabilmente portato al crollo.  . Firenze, 8 ottobre 2024 – Un grosso albero è caduto a Firenze ... (Lanazione.it)

Albero cade sulla linea Roma-Lido - servizio sospeso tra Acilia e Colombo - Interrotto il traffico ferroviario tra Acilia e Colombo, attivati bus sostitutivi. Le squadre tecniche sono al lavoro per rimuovere l’albero e ripristinare il regolare servizio ferroviario nel più breve tempo possibile. Per garantire la continuità dei collegamenti, Cotral ha predisposto l’arrivo ... (Romadailynews.it)

Albero cade sulla carreggiata - circolazione in tilt lungo la Alemagna - Nessun danno fortunatamente a persone o cose. . Circolazione in tilt dalle 17 di oggi, 8 ottobre, a Vittorio Veneto, in località Fadalto, lungo la strada statale di Alemagna. . . Intervenuti sul posto i. Un albero ad alto fusto è caduto lungo la strada, ostacolando parzialmente la circolazione ... (Trevisotoday.it)

Incidente a Torino Sassi : auto finisce contro un albero che cade - strada bloccata - Brutto incidente all'ora di pranzo di oggi, martedì 8 ottobre 2024, in corso Casale a Torino, a pochi metri dal confine con San Mauro Torinese. Qui un'auto Fiat Bravo è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero, che è poi caduto invadendo parzialmente la carreggiata. Il conducente... (Torinotoday.it)

Cade da un albero - arriva l'elisoccorso - Soccorsi in azione a Caminata di Nibbiano nel pomeriggio del 6 ottobre. Qui una 78enne è caduta da un albero da un'altezza di circa 2 metri mentre forse stava tagliando alcuni rami. Immediati la chiamata al 118. Sul posto sono intervenuti l'équipe medica dell’eliambulanza di Parma, il personale... (Parmatoday.it)