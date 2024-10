Agid, in partenza un laboratorio dedicato all’accessibilità digitale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia per l’Italia digitale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, rivolto alle imprese che producono o distribuiscono tecnologie assistive, per l’allestimento di un laboratorio dedicato all’accessibilità digitale presso la propria sede.Dal 7 ottobre le imprese che producono o distribuiscono le tecnologie elencate nella classe 22 dell’ISO 9999 possono aderire alla manifestazione d’interesse per conferire ad Agid questo tipo di dispositivi, in comodato d’uso gratuito, fino a giugno 2026.I dispositivi verranno utilizzati per le attività del laboratorio, che prevedono dimostrazioni pratiche, test di accessibilità e momenti di formazione che avranno ad oggetto le tecnologie assistive, di cui Agid darà visibilità sui suoi canali istituzionali. Unlimitednews.it - Agid, in partenza un laboratorio dedicato all’accessibilità digitale Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia per l’Italiaha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, rivolto alle imprese che producono o distribuiscono tecnologie assistive, per l’allestimento di unpresso la propria sede.Dal 7 ottobre le imprese che producono o distribuiscono le tecnologie elencate nella classe 22 dell’ISO 9999 possono aderire alla manifestazione d’interesse per conferire adquesto tipo di dispositivi, in comodato d’uso gratuito, fino a giugno 2026.I dispositivi verranno utilizzati per le attività del, che prevedono dimostrazioni pratiche, test di accessibilità e momenti di formazione che avranno ad oggetto le tecnologie assistive, di cuidarà visibilità sui suoi canali istituzionali.

