Accusò ingiustamente Theo Hernandez di stupro: modella va a processo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una storia che si ribalta completamente. La modella e influencer di Instagram Luisa Kremleva aveva denunciato il calciatore francese, oggi al Milan, Theo Hernandez, per essere stata violentata a bordo di una Porsche Cayenne nei pressi di una sfarzosa discoteca spagnola nel 2017, con il calciatore che le aveva anche causato delle lesioni al ginocchio dopo averla spinta fuori dal veicolo. In un'intervista rilasciata a un giornale, la donna dichiarò: «Ho le prove dell'attacco sul mio fondoschiena e alle mie ginocchia. Mi piacerebbe molto se Theo si scusasse. È il minimo che merito». Hernandez, che non è mai stato arrestato, ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con lei, ma ha affermato che si trattava di un rapporto consensuale. Fonti della polizia spagnola confermarono al 'The Sun' che stavano indagando su un'accusa di violenza sessuale. Iltempo.it - Accusò ingiustamente Theo Hernandez di stupro: modella va a processo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una storia che si ribalta completamente. Lae influencer di Instagram Luisa Kremleva aveva denunciato il calciatore francese, oggi al Milan,, per essere stata violentata a bordo di una Porsche Cayenne nei pressi di una sfarzosa discoteca spagnola nel 2017, con il calciatore che le aveva anche causato delle lesioni al ginocchio dopo averla spinta fuori dal veicolo. In un'intervista rilasciata a un giornale, la donna dichiarò: «Ho le prove dell'attacco sul mio fondoschiena e alle mie ginocchia. Mi piacerebbe molto sesi scusasse. È il minimo che merito»., che non è mai stato arrestato, ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con lei, ma ha affermato che si trattava di un rapporto consensuale. Fonti della polizia spagnola confermarono al 'The Sun' che stavano indagando su un'accusa di violenza sessuale.

