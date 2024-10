Ilgiorno.it - Ac Legnano, dissequestrate le quote: si va verso il passaggio della società a Sergio Zoppi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Milano) 9 ottobre 2024 -di consegne in arrivo per ilcalcio. Nelle ultime ore sarebbe arrivato il dissequestro delleda parteprocura di Alessandria come spiega l'avvocato Giuseppe Pipitone, legale del presidente Enea Benedetto: "A brevissimo sarà diramata una nota ufficiale. Comunque lesono state. Come da programmi e nonostante tutto e tutti abbiamo iscritto la squadra e liberato lada ogni vincolo". Queste le laconiche parole del legale delcalcio che in questi mesi ha avuto il compito arduo di poter arrivare al dissequestro per poter poi giungere finalmente al. Rumors indicano nella giornata di venerdì mattina il closing presso un notaio di. Pipitone però frena: "Ilsi farà non appena saranno pronti gli atti".