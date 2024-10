A che ora Sinner-Medvedev? Programma ATP Shanghai, tv, streaming (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner ha migliorato il suo miglior risultato nel Masters 1000 di Shanghai: dopo la sconfitta lo scorso anno negli ottavi di finale del torneo cinese contro Ben Shelton, il numero 1 del mondo si è preso la rivincita proprio dello statunitense alla stessa fase del torneo, prendendosi l’accesso ai quarti di finale. Quarti di finale che rappresenteranno uno scoglio tutt’altro che banale per l’altoatesino che sarà chiamato ad affrontare ancora Daniil Medvedev, che l’azzurro ha battuto anche recentemente allo US Open. Il russo in questo torneo finora non ha particolarmente brillato, ma ha comunque battuto Arnaldi in tre set e Tsitsipas convincendo decisamente di più rispetto al match contro il ligure. Oasport.it - A che ora Sinner-Medvedev? Programma ATP Shanghai, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikha migliorato il suo miglior risultato nel Masters 1000 di: dopo la sconfitta lo scorso anno negli ottavi di finale del torneo cinese contro Ben Shelton, il numero 1 del mondo si è preso la rivincita proprio dello statunitense alla stessa fase del torneo, prendendosi l’accesso ai quarti di finale. Quarti di finale che rappresenteranno uno scoglio tutt’altro che banale per l’altoatesino che sarà chiamato ad affrontare ancora Daniil, che l’azzurro ha battuto anche recentemente allo US Open. Il russo in questo torneo finora non ha particolarmente brillato, ma ha comunque battuto Arnaldi in tre set e Tsitsipas convincendo decisamente di più rispetto al match contro il ligure.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Masters 1000 Shanghai 2024 - Sinner : “Gara dura - felice dell’aggressività con cui ho chiuso il match” - Però voglio vedere il lato positivo della partita e cioè come ho finito, con più aggressività : sono molto contento di come ho giocato il tie break, era un momento cruciale e sono riuscito a spingere. Io ho cercato di rimanere lì e aspettare che giocasse qualche seconda in più per provare a incidere. (Sportface.it)

Sinner-Medvedev in tv : data - orario - canale - diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - . Ampiamente favorito Sinner, ma il russo è un avversario insidioso che non va sottovalutato. The post Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale, diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024 appeared first on SportFace. Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). (Sportface.it)

Atp Shanghai - Alcaraz batte Monfils e accede ai quarti : Medvedev sfiderà Sinner - Il russo, numero 5 del ranking e del tabellone, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 al mondo e decima testa di serie, in due set con il punteggio di punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 50 minuti.  Sarà invece Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. (Lapresse.it)