POGGIO A CAIANO – Visitazione del Pontormo: apertura straordinaria serale Visitazione del Pontormo a Poggio a Caiano, domenica 13 ottobre la Villa medicea sarà straordinariamente aperta anche in orario serale con visite accompagnate alle ore 20, 21, 22 (prenotazione obbligatoria) per il capolavoro dipinto da Pontormo nel 1528-1529. Ad annunciarlo via social la vicesindaca di Poggio a Caiano Diletta Bresci. Visitazione del Pontormo tornata visitabile al pubblico nella sala del Fregio della villa medicea di Poggio a Caiano il 5 ottobre, che si può ammirare all'interno del consueto percorso di visita della villa, da martedì a domenica con ingresso ogni ora a partire dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30. La prenotazione è obbligatoria e gratuita al numero 055 877012.

