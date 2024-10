Anteprima24.it - Virtus Academy Benevento: sannite ko in casa al debutto in A2 dopo una buona prova

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nelin serie A2, non è bastata unaalle ragazze di coach Giulio Musco per evitare la sconfitta al ‘PalaTedeschi’, maturata anche per la partenza a razzo delle toscane dell’Use Rosa Scotti Empoli, subito avanti 15-1. Solo a questo punto la squadra diè riuscita a riordinare le idee chiudendo il primo parziale sul punteggio di 8-18. Alla ripresa la Ianezic ha permesso di nuovo alle ospiti di allungare sul +15, ma lehanno stretto i denti tornando in gara sul -8, salvo poi subire il maggiore cinismo delle avversarie avanti 23-40 a metà partita.