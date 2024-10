Vertenze e lavoro in bilico: "Ora centro per l’impiego e un tavolo permanente" (Di martedì 8 ottobre 2024) di Pier Francesco Nesti Un centro per l’impiego a Campi. La sua realizzazione è stata ufficializzata dall’assessore al lavoro, Lorenzo Ballerini, che ha voluto confermare quello che è l’indirizzo dell’attuale amministrazione, ovvero prestare la massima attenzione alla questione lavoro che "deve continuare a restare centrale su tutto il territorio – ha spiegato Ballerini (foto) – al di là della crisi che sta vivendo in particolare il settore moda". Come purtroppo confermato anche da quanto successo della Fcm, azienda con sede a Campi specializzata nella produzione di minuteria metallica per borse e scarpe e che da ieri ha ‘mandato a casa’ 18 operai chiudendo di fatto i cancelli della fabbrica. Lanazione.it - Vertenze e lavoro in bilico: "Ora centro per l’impiego e un tavolo permanente" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) di Pier Francesco Nesti Unpera Campi. La sua realizzazione è stata ufficializzata dall’assessore al, Lorenzo Ballerini, che ha voluto confermare quello che è l’indirizzo dell’attuale amministrazione, ovvero prestare la massima attenzione alla questioneche "deve continuare a restare centrale su tutto il territorio – ha spiegato Ballerini (foto) – al di là della crisi che sta vivendo in particolare il settore moda". Come purtroppo confermato anche da quanto successo della Fcm, azienda con sede a Campi specializzata nella produzione di minuteria metallica per borse e scarpe e che da ieri ha ‘mandato a casa’ 18 operai chiudendo di fatto i cancelli della fabbrica.

Occupazione - Mauriello (FI) : “L’ottimo lavoro del Governo di centrodestra sta portando buoni risultati” - Leggendo ancora i dati notiamo che la disoccupazione giovanile è ai minimi storici. it. . Pochi giorni fa infatti l’Istat ha comunicato che ad agosto del 2024 il tasso di disoccupazione è sceso al 6,2 per cento: due decimali in meno rispetto al mese precedente. Francesco Rubano, abbiamo ... (Anteprima24.it)

Mense scolastiche - i genitori in visita nel centro di cottura. Lacoppola : "Al lavoro per far partire al meglio il servizio" - P. Questa mattina l’assessore alla Conoscenza e Servizi educativi 0-6 Vito Lacoppola ha partecipato all’incontro di assaggio del menu previsto dal nuovo servizio di refezione scolastica presso il centro cottura del Rti composto da cooperativa di lavoro Solidarietà e lavoro S. C. Ar. L. . . A. . e ... (Baritoday.it)

Colloqui di lavoro al centro per l’impiego Bari : si cercano 50 addetti al recupero crediti telefonico - La giornata è dedicata alla selezione di candidati da inserire presso la sede aziendale di Bitritto (Ba). . - Dove: Centro per l’impiego di Bari - Sala. . Nuovo Recruiting Day a Bari per Covisian Credit Management Spa, affermata azienda che opera nel campo del recupero crediti il prossimo 15 ... (Baritoday.it)