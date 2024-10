Spettacolo.periodicodaily.com - “Un Gioco Ben Studiato” è Il Primo Singolo di Lopez in Arrivo l’11 Ottobre

(Di martedì 8 ottobre 2024) Da venerdì 112024 sarà in rotazione radiofonica “Unben”, ildiper disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 4. Disponibile dal 4ildi, “Unben” A partire dal2024, “Unben” entrerà in rotazione radiofonica. Questo nuovo brano rappresenta ildi, che sarà anche disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 4. Una narrazione ironica di relazioni complicate “Unben” si distingue per il suo tono ironico e un sound leggero, che accompagna una storia ricca di tradimenti, dispetti e piccole grandi difficoltà in una relazione. Il brano esplora le tensioni che possono sorgere tra due persone che lottano per mantenere la loro connessione.