Udinese Ehizibue | Prima in casa perdevamo sempre con Runjaic cambio di mentalità

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Grazie allo staff e all’allenatore abbiamo cambiatorispetto allo scorso anno, quandoin. Il mister ci tiene alla vittoria davanti ai nostri tifosi, laè cambiata in campo, in spogliatoio, negli uffici. Siamo più felici, quando si vince ovviamente lo si è di più, ma anche con l’Inter eravamo contenti della prestazione, abbiamo perso ma è una cosa diversa rispetto allo scorso anno”. Lo ha dichiarato Kingsley, protagonista diTonight e perno dei friulani, partiti alla grande in campionato con 13 punti in sette partite con l’arrivo diin panchina: “Voglio migliorare ogni giorno in tante cose, sto giocando tante partite e riesco a fare più minuti, ora voglio fare anche gol e assist per la squadra”. E sul rapporto con: “Con il mister è scattato subito un rapporto di fiducia.