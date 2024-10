Lanazione.it - Uccide chi gli aveva cambiato la vita. L’ultima telefonata per nascondersi: “Ho visto tua madre con altri”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Unaquando tutto era compiuto. “Tranquilla, hotua, è qui con altre persone”. Dall’altro capo del telefonino c’è la figlia di Letizia Girolami. E’ in vacanza all’estero e chiama Irfan Muhaned Rana per avere notizie della, essere sicura che tutto fosse tranquillo. In quella, lui cerca di rassicurarla ma Letizia era già morta. Un elemento che trapela dalle indagini degli investigatori e che descrive il contesto di quel sabato pomeriggio, quando al culmine di una lite il trentenne ha impugnato un bastone e colpito. Un gesto d’impeto, è l’ipotesi dei carabinieri a caccia del movente, dopo la confessione di Irfan nella lunga notte in caserma, davanti alle domande del procuratore capo Gianfederica Dito e il magistrato Angela Masiello, titolare dell’inchiesta.