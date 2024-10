Trump e Putin, dal covid alle telefonate: il feeling tra Donald e Vladimir (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump in aiuto di Vladimir Putin durante la pandemia di covid. I fatti risalgono al 2020, come L'articolo Trump e Putin, dal covid alle telefonate: il feeling tra Donald e Vladimir proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Trump e Putin, dal covid alle telefonate: il feeling tra Donald e Vladimir Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –in aiuto didurante la pandemia di. I fatti risalgono al 2020, come L'articolo, dal: iltraproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

