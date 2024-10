Troupe Tg3 aggredita in Libano: morto l’autista. Lucia Goracci in lacrime: nessuno ci ha aiutato (video) (Di martedì 8 ottobre 2024) Una Troupe del Tg3 in Libano è stata aggredita questa mattina, a pochi chilometri da Sidone, mentre documentava la situazione sul campo. Un gruppo di persone si è avvicinato all’auto, minacciando l’inviata Lucia Goracci e l’operatore Marco Nicois. l’autista e interprete locale, già sofferente di cuore, nei momenti contitati ha avuto un infarto ed è morto dopo il trasporto in ospedale. La Troupe del Tg3 in Libano è stata aggredita questa mattina mentre documentava la situazione al confine con Israele. l’autista locale ha avuto un infarto ed è morto dopo il trasporto in ospedale. La testimonianza della nostra inviata pic.twitter.com/GftFKr5Wrd — Tg3 (@Tg3web) October 8, 2024 La Troupe si trovava a nord di Sidone – ha raccontato Lucia Goracci –, in un luogo bombardato due giorni fa. Secoloditalia.it - Troupe Tg3 aggredita in Libano: morto l’autista. Lucia Goracci in lacrime: nessuno ci ha aiutato (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unadel Tg3 inè stataquesta mattina, a pochi chilometri da Sidone, mentre documentava la situazione sul campo. Un gruppo di persone si è avvicinato all’auto, minacciando l’inviatae l’operatore Marco Nicois.e interprete locale, già sofferente di cuore, nei momenti contitati ha avuto un infarto ed èdopo il trasporto in ospedale. Ladel Tg3 inè stataquesta mattina mentre documentava la situazione al confine con Israele.locale ha avuto un infarto ed èdopo il trasporto in ospedale. La testimonianza della nostra inviata pic.twitter.com/GftFKr5Wrd — Tg3 (@Tg3web) October 8, 2024 Lasi trovava a nord di Sidone – ha raccontato–, in un luogo bombardato due giorni fa.

