Stesso lavoro ma con paga ridotta monta la protesta | sit in dei cancellieri esperti contro il nuovo contratto

cancellieri esperti demansionati, dall'affiancare i giudici in udienza alla paga oraria di un centralinista o un autista. Anche a Messina è protesta con un sit in davanti al Tribunale. Al centro della lotta nazionale c'è il demansionamento che sta colpendo la categoria

Un rider muore durante l’ultima consegna del giorno. I colleghi per protesta scioperano per 48 ore e ottengono aumento paga e indennità - 30 per ogni singolo ordine, maggiorazioni e un rimborso chilometrico di 37 centesimi per tragitti brevi (60 sopra i 6 chilometri) e una indennità in caso di maltempo, “perchè quando piove – hanno spiegato – sulla strada rischiamo la nostra vita“. Jamat è morto in ospedale a Padova dopo tre ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Non veniamo pagati da mesi" - operai salgono su una gru : protesta terminata dopo 10 ore - È terminata nella serata di martedì 1° ottobre la protesta degli operai del cantiere al civico 7 di via Francesco Sforza a Basiglio (hinterland sud di Milano). . . La protesta, terminata intorno alle 21, era iniziata nella mattinata quando otto operai si erano arrampicati sui tralicci ... (Milanotoday.it)

Otto operai sulla gru per protesta : "Da 4 mesi non veniamo pagati" - Sul posto già dalle prime ore la sindaca Lidia Reale. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri di Corsico e gli agenti della polizia locale, che hanno approntato un cordone di sicurezza attorno ai manifestanti affinché nessun altro si aggiunga alla protesta. ... (Ilgiorno.it)