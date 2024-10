Sport.quotidiano.net - Serie A2: dopo i due ko in campionato, domani la Effe cerca riscatto nella gara rinviata causa Champions. Fortitudo, operazione recupero. Con Orzinuovi è attesa una risposta

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Serve equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte, nel gestire i momenti belli e i momenti brutti. In un contesto come quello che va da sempre dall’esaltazione (della vittoria di Supercoppa) alla depressione (per le due sconfitte in) ladi ricreare l’ambiente giusto per ripartite.due sconfitte non possiamo parlare di crisi, non avrebbe senso, parafrasando quello che ha detto nei giorni scorsi Riccardo Bolpin lanon era una squadra di fenomenila Supercoppa e non può essere una squadra di brocchile due sconfitte con Urania Milano e Rimini, a società e coach Devis Cagnardi va dato il giusto "credito"quello che è stato fatto l’anno scorso ela vittoria della Supercoppa.