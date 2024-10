Ilfattoquotidiano.it - “Se Donald Trump perde, sono fot**to. Quanti anni di carcere mi daranno? Se vince darò il mio contributo alla squadra di governo”: Elon Musk all’attacco

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il magnateè uno dei più fervidi sostenitori died è per questo che ha voluto supportarlo anche pubblicamente durante il comizio che il candidato repubblicano ha tenuto a Butler, in Pennsylvania, nello stesso luogo in cui è rimasto ferito a luglio. In una intervista con il giornalista Tucker Carlson,è tornato a parlare della corsa presidenziale Usa: “In caso di vittoria dipronto a dare il mionelladi”. Dagli ultimi rumors sembra che il magnate sia destinato al nuovo Dipartimento per l’efficienza. Dal canto suonon si espone, ma spiega: “Abbiamo davvero bisogno di 428 agenzie governative? Ce nemolte di cui la gente non ha nemmeno mai sentito parlare. Non dovrebbero esserci sovrapposizioni, ci vorrebbe una razionalizzazione delle risorse. Mi sembra di dire cose ovvie”.