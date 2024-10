Oasport.it - Sci alpino, Marco Odermatt: “Il ritorno di Hirscher? Io ho tutto da perdere. Occhio a Meillard per la Coppa, è il migliore tecnicamente”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladel Mondo di sci2024-25 comincerà nel weekend del 26-27 ottobre da Sölden, in Austria. In campo maschile,è reduce da una stagione sensazionale, durante la quale ha sbaragliato il campo, fregiandosi della terza Sfera di cristallo consecutiva. L’elvetico, che proprio oggi compie 27 anni, sta spadroneggiando nel massimo circuito come – se non più – di chi l’ha preceduto nel ruolo di satrapo del Circo Bianco, ovvero Marcel. Al riguardo, è affascinante pensare come il trentacinquenne austriaco abbia deciso di effettuare il proprioin azione dopo un lustro di inattività. Assisteremo dunque a quel “confronto diretto”, se così può essere definito, tra due fuoriclasse. In questi giorni,ha affrontato per la prima volta il tema del comeback di, dicendo “in teoria, ho molto più daio di Marcel.