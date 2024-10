Saturday Night, nel trailer del film di Jason Reitman, la nascita di un mito della tv (Di martedì 8 ottobre 2024) Sony Pictures ha pubblicato il trailer di Saturday Night, il film scritto e diretto da Jason Reitman, in sala in Italia come evento speciale dal 21 al 23 ottobre 2024, che ricostruisce le ore immediatamente precedenti alla prima, storica diretta del Saturday Night Live, storico sketch show comico americano (tuttora in onda ogni sabato sera) che debuttò l’11 ottobre 1975 sulla rete nazionale NBC; il film, proprio come la trasmissione di cui parla, presenta un ampissimo cast corale capitanato da Gabriel La Belle nei panni di Lorne Michaels, produttore tv e deus ex machina del programma: in ruoli minori troviamo Cooper Hoffman (Licorice Pizza) nel ruolo del produttore Dick Ebersol, J.K. Simmons nei panni dello showman Milton Berle, Matthew Rhys nel ruolo del comico George Carlin e Finn Wolfhard nei panni di un usciere. Cinemaserietv.it - Saturday Night, nel trailer del film di Jason Reitman, la nascita di un mito della tv Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sony Pictures ha pubblicato ildi, ilscritto e diretto da, in sala in Italia come evento speciale dal 21 al 23 ottobre 2024, che ricostruisce le ore immediatamente precedenti alla prima, storica diretta delLive, storico sketch show comico americano (tuttora in onda ogni sabato sera) che debuttò l’11 ottobre 1975 sulla rete nazionale NBC; il, proprio come la trasmissione di cui parla, presenta un ampissimo cast corale capitanato da Gabriel La Belle nei panni di Lorne Michaels, produttore tv e deus ex machina del programma: in ruoli minori troviamo Cooper Hoffman (Licorice Pizza) nel ruolo del produttore Dick Ebersol, J.K. Simmons nei panni dello showman Milton Berle, Matthew Rhys nel ruolo del comico George Carlin e Finn Wolfhard nei panni di un usciere.

