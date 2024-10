Sport.quotidiano.net - Sassuolo cooperativa del gol. Già otto marcatori diversi

(Di martedì 8 ottobre 2024) di Stefano FoglianiCi sono (anche) i 14 gol che fanno di quello neroverde i secondo miglior attacco della Serie B (meglio solo il Pisa capolista, con 17) dietro al terzo posto degli uomini di Grosso. Ma c’è soprattutto un potenziale offensivo che gli addetti ai lavori (e non solo) giudicano di categoria superiore – in attesa, peraltro, del pieno recupero di Berardi – espresso però da una sorta di ‘del gol’ che certifica come le scelte del tecnico neroverde, per quanto attiene alla fase offensiva, abbiano un’ampiezza non comune. Già, perché se Nicholas Pierini e Cristian Volpato (foto), in rete contro il Cittadella, sono stati gli ultimi ad iscriversi ad un club invero non ristrettissimo, sono giàche in campionato si sono iscritti a tabellino.