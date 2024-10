Lanazione.it - Rilievi in 3D e con il drone al centro commerciale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arrivano verso le 9.30. Tante persone. Troppe per non dare nell’occhio. Perché sono in Massetana Romana, piena zeppa di uffici e con un traffico infernale, a maggior ragione il lunedì mattina. Soprattutto per il fatto che si dirigono in un cantiere, bloccato il 4 settembre scorso dai sigilli a tre mesi dall’inaugurazione che sarebbe dovuta avvenire a dicembre. Quello del mastodonticoEsselunga, che oltre all’area di vendita annoverava anche due sale cinematografiche. Una macchina della polizia municipale posteggia all’ingresso dove tutto è rimasto come il 4 settembre scorso. Scendono due agenti. C’è anche, seppure in borghese, un uomo dell’Arma. L’inchiesta è infatti condotta a quattro mani dal Nucleo di polizia edilizia della Municipale e dal nucleo investigativo, appunto, del gruppo del gruppo carabinieri forestali.