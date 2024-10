Reggina-Acireale, la società amaranto informa sui biglietti per il secondo tempo (Di martedì 8 ottobre 2024) La partita Reggina-Acireale, valida per la 5^ giornata del campionato di serie D (girone I), sospesa durante l'intervallo per un malore occorso all'arbitro. Il Giudice Sportivo "rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza in ordine alla prosecuzione della restante Reggiotoday.it - Reggina-Acireale, la società amaranto informa sui biglietti per il secondo tempo Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La partita, valida per la 5^ giornata del campionato di serie D (girone I), sospesa durante l'intervallo per un malore occorso all'arbitro. Il Giudice Sportivo "rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza in ordine alla prosecuzione della restante

Goal collection Serie D : Scafatese con il vento in poppa - Siracusa corsaro a Pompei. Interrotta per malore alll'arbitro Reggina - Acireale - Quinta giornata in serie D, goal collection che inizia dalla capolista, la Scafatese, che si impone tra le mura amiche per 2-0 al cospetto di un Paternò che oppone resistenza per un’ora, poi soccombe alle reti di Potenza e Albadoro. Terza affermazione consecutiva per la Vibones. . . Medesimo ... (Gazzettadelsud.it)