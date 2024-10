Quando andremo in pensione a 70 anni e perché, spiegato dall’Istat (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel 2051, l'età pensionabile in Italia toccherà i 69 anni e 6 mesi. Con le leggi attualmente in vigore, infatti, l'età crescerà man mano che si allunga la speranza di vita, e così si arriverà a sfiorare i 70 anni di poter lasciare il lavoro. La stima è dell'Istat, che l'ha presentata ieri al Parlamento. Fanpage.it - Quando andremo in pensione a 70 anni e perché, spiegato dall’Istat Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel 2051, l'età pensionabile in Italia toccherà i 69e 6 mesi. Con le leggi attualmente in vigore, infatti, l'età crescerà man mano che si allunga la speranza di vita, e così si arriverà a sfiorare i 70di poter lasciare il lavoro. La stima è dell'Istat, che l'ha presentata ieri al Parlamento.

