Putin avanza, conquistata la città di Toretsk. Zelensky in “enorme difficoltà” (Di martedì 8 ottobre 2024) Le notizie provenienti dall’Ucraina riportano l’attenzione sulla guerra in corso. Il conflitto negli ultimi giorni era stato trascurato dall’informazione a causa degli eventi in Medio Oriente. Ma l’avanzata dell’esercito russo nel Donetsk ha un’importanza che non può essere trascurata. Nella giornata di ieri le forze sovietiche hanno ottenuto un successo fondamentale, mettendo a serio rischio le possibilità di difesa future difese dell’esercito ucraino. Sul fronte orientale, infatti, le truppe di Putin sono entrate nella periferia della città di Toretsk. La notizia è stata confermata dall’esercito ucraino, che ha descritto la situazione come “instabile” e caratterizzata da combattimenti intensi in diverse zone della città. Anastasiia Bobovnikova, portavoce del Gruppo Tattico Operativo ucraino, ha dichiarato che i russi sono ormai penetrati nelle periferie orientali. Thesocialpost.it - Putin avanza, conquistata la città di Toretsk. Zelensky in “enorme difficoltà” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le notizie provenienti dall’Ucraina riportano l’attenzione sulla guerra in corso. Il conflitto negli ultimi giorni era stato trascurato dall’informazione a causa degli eventi in Medio Oriente. Ma l’ta dell’esercito russo nel Donetsk ha un’importanza che non può essere trascurata. Nella giornata di ieri le forze sovietiche hanno ottenuto un successo fondamentale, mettendo a serio rischio le possibilità di difesa future difese dell’esercito ucraino. Sul fronte orientale, infatti, le truppe disono entrate nella periferia delladi. La notizia è stata confermata dall’esercito ucraino, che ha descritto la situazione come “instabile” e caratterizzata da combattimenti intensi in diverse zone della. Anastasiia Bobovnikova, portavoce del Gruppo Tattico Operativo ucraino, ha dichiarato che i russi sono ormai penetrati nelle periferie orientali.

Ucraina - nel Donbass le truppe russe avanzano su a Toretsk. Kamala Harris : “Se eletta - non incontrerò Putin”. - Mosca: “I missili in territorio russo cambieranno la natura del conflitto” – Il vice ministro degli Esteri di Mosca, Alexander Grushko è tornato ad alzare la tensione sulla questione dell’uso dei missili a lungo raggio occidentali in territorio russo. Lunedì un missile balistico russo è caduto su ... (Ilfattoquotidiano.it)

Perché Putin prende tempo - il piano contro l'avanzata ucraina - Più in generale, il consuntivo di questa nuova ed imprevista fase, fa registrare da parte ucraina la temporanea creazione di una zona cuscinetto a ridosso delle frontiere, oltre che un indubbio successo di immagine, un colpo non indifferente alla reputazione russa già appannata a causa delle ... (Iltempo.it)

“Zelensky ha sbagliato - ora Putin non ha più ostacoli”. Kiev senza uomini - i russi avanzano in Donbass - Quindi avrebbe deciso a ragion veduta la sua strategia. E ora i russi “occupano un villaggio dietro l’altro con una rapidità mai vista prima. Forse Zelensky e i suoi strateghi speravano, attaccando Kursk, che Putin spostasse le truppe dal Donbass per difendere il suo territorio. Sottolineando come ... (Thesocialpost.it)