Processo Eni Nigeria, condannati a 8 mesi i magistrati De Pasquale e Spadaro per rifiuto di atti d'ufficio (Di martedì 8 ottobre 2024) Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro sono stati condannati a 8 mesi a Brescia nel Processo in cui rispondono di rifiuto di atti d'ufficio per non aver depositato, questa l'ipotesi dell'accusa, atti favorevoli alle difese nel Processo Eni/Shell-Nigeria che si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati. L'ex procuratore aggiunto a capo del pool reati internazionali della Procura di Milano, e il pm che ora è sostituto alla Procura europea Eppo sono stati condannati dal collegio composto da Roberto Spanò (presidente), Wilma Pagano e Paola Giordano. In mattinata l'avvocato Massimo Dinoia aveva depositato un'ultima memoria difensiva di 14 pagine a cui i pm Francesco Milanesi, Donato Greco e il procuratore Francesco Prete e la parte civile dell'ex console onorario in Nigeria, Gianfranco Falcioni, assistito dal legale Pasquale Annicchiarico, non hanno replicato.

