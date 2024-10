Oasport.it - Pattinaggio artistico, gli italiani iscritti alle tappe del Grand Prix 2024

(Di martedì 8 ottobre 2024) Manca sempre meno. Tra poco più di una settimana si alzerà ufficialmente il sipario sul circuito ISU-2025 di, rassegna itinerante composta come di consueto da cinquepiù la Finale, quest’anno in scena sul ghiaccio francese di Grenoble. Un appuntamento che vedrà ai nastri di partenza un’Italia molto arrembante, motivata a conquistare quanti più posti possibile per l’ultimo atto. Largo lo schieramento degli azzurri che sarà della partita nel corso delle prossime settimane. Tra le categorie più numerose spicca sicuramente quella individuale maschile, composta da Gabriele Frangipani (Skate Canada), Nikolaj Memola (De France, Cup Of China), Daniel Grassl (NHK Trophy, GP Finlandia Trophy) e Matteo Rizzo (NHK Trophy, Cup Of China). Lara Naki Gutmann (NHK Trophy) sarà invece l’unica rappresentante in ambito femminile.