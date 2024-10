Napoli, power bank esploso nello zaino a scuola: ecco i danni che ha causato (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo zainetto bruciato e sfondato sul fondo, il tablet danneggiato dalle fiamme: i danni del power bank esploso a scuola. Indagini dei carabinieri in corso. Fanpage.it - Napoli, power bank esploso nello zaino a scuola: ecco i danni che ha causato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo zainetto bruciato e sfondato sul fondo, il tablet danneggiato dalle fiamme: idel. Indagini dei carabinieri in corso.

