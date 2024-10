Mister Movie | Hugh Grant parla di Bridget Jones 4 e anticipa “divertente ma molto triste” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il celebre franchise di Bridget Jones si prepara per un nuovo capitolo, e questa volta ci aspetta una trama tanto divertente quanto toccante. Intitolato Bridget Jones: Mad About the Boy, il quarto film della serie basata sui romanzi di Helen Fielding è pronto a tornare sul grande schermo il 14 febbraio 2025, seguito da un’uscita Mistermovie.it - Mister Movie | Hugh Grant parla di Bridget Jones 4 e anticipa “divertente ma molto triste” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il celebre franchise disi prepara per un nuovo capitolo, e questa volta ci aspetta una trama tantoquanto toccante. Intitolato: Mad About the Boy, il quarto film della serie basata sui romanzi di Helen Fielding è pronto a tornare sul grande schermo il 14 febbraio 2025, seguito da un’uscita

Bridget Jones 4 - c’è la data. E una clamorosa ammissione : “È molto triste” - La sua presenza nel film è stata fortemente voluta dalla produzione e dal team creativo. Nel libro troviamo una Bridget cinquantenne alle prese con la maternità e il dolore per la perdita del marito Mark Darcy. La sceneggiatura del film è stata curata dalla stessa Fielding che si è ispirata ad ... (Notizie.com)

Hugh Grant ha scritto alcune scene per migliorare il personaggio di Daniel Cleaver in Bridget Jones - La star britannica della commedia romantica ha raccontato di aver dato il proprio contributo per il suo personaggio nel franchise. Hugh Grant ha confessato di aver scritto alcune scene per assicurarsi che Daniel Cleaver, il suo personaggio nel franchise di Bridget Jones avesse uno spazio adeguato ... (Movieplayer.it)

Questo inverno ci vestiremo come Bridget Jones - Cameron Diaz in “The Holiday”. Sopratutto tra le giovani generazioni. Con l’arrivo dell’autunno e la voglia di tornarsi a coprire un po’, oltre che riguardare i film cult della stagione fredda, questi ensamble vivono oggi il loro momento di grande gloria. Alcune più romantiche, altre più ... (Iodonna.it)