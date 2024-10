Dailymilan.it - Milan, che fine ha fatto Luka Jovic? Dal rinnovo alla panchina fissa…

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non c’è solo la difesa dela soffrire. C’è anche l’attacco. Cheha? Dalfissa Cheha? Sparito. Da vice Alvaro Morata a niente. Fuori dlista Champions League, fuori dalle scelte di Paulo Fonseca da quando aello è arrivato Tammy Abraham. Ha giocato un’ora con il Torinoprima giornata di campionato, solo quattro minuti a Parma. Poi fermo per un problemaschiena. Poi con Venezia e Inter in, a guardare gli altri. Poi ancora 14 minuti finali con il Lecce prima di non andare a Firenze uffialmente per un sovvracarico muscolare. Spazio a Morata ma soprattutto Abraham che da quando ha messo piede nel mondo rossonero ha conquistato tutti. Gli sono bastati diciannove minuti: assist vincente per Rafael Leao e un punto d’oro a Roma. Almeno per come si era messa la gara.