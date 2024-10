Meloni in visita alla sinagoga: «Israele si difenda, il diritto umanitario però va tutelato» (Di martedì 8 ottobre 2024) Benjamin Netanyahu, a un anno dal pogrom: «Ci siamo rialzati come leoni». Joe Biden lo paragona alla Shoah. Ali Khamenei celebra l’«operazione». Appello del Papa per i civili di Gaza. Laverita.info - Meloni in visita alla sinagoga: «Israele si difenda, il diritto umanitario però va tutelato» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 8 ottobre 2024) Benjamin Netanyahu, a un anno dal pogrom: «Ci siamo rialzati come leoni». Joe Biden lo paragonaShoah. Ali Khamenei celebra l’«operazione». Appello del Papa per i civili di Gaza.

Roma - allerta sicurezza per l’anniversario della strage del 7 ottobre. Giorgia Meloni farà visita alla Sinagoga - I palestinesi stessi sono abusati senza capire che il loro slogan e quello dei pro Pal viene incanalato per arrivare alla distruzione di Israele e all’incitamento alla violenza con le aberranti accuse e ribaltamento di ogni verità», ha detto Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ... (Open.online)

Roma - allerta sicurezza per l’anniversario della strage del 7 ottobre. Giorgia Meloni farà visita alla Sinagoga - All’indomani del corteo per la Palestina a Roma, culminato negli scontri tra manifestanti e polizia in piazzale Ostiense, cresce l’allerta in vista del primo anniversario del 7 ottobre, giorno del violento attacco di Hamas contro Israele che ha dato il via all’escalation in Medio Oriente. «Quanto ... (Open.online)

