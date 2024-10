Donnapop.it - Meghan Markle e Harry si sono lasciati? L’indizio che insinua la crisi (c’entra Lady Diana)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi tempi, le voci su una possibiletrae il principesiintensificate. La coppia, che una volta era inseparabile, non appare insieme in pubblico da agosto 2024, alimentando le speculazioni di una rottura. A rafforzare questi rumors è stata la recente partecipazione dia una serata di beneficenza a Los Angeles, alla quale si è presentata senza. L’assenza del duca di Sussex ha subito attirato l’attenzione, ma ciò che ha davvero colpito è stato il look mozzafiato della duchessa, che ha scatenato una valanga di interpretazioni e teorie.è apparsa radiosa in un abito rosso di Carolina Herrera, un capo già indossato nel 2021, ma questa volta con un tocco più audace e provocante, che non è passato inosservato.