Maltempo Italia | allagamenti e forti disagi per la pioggia esonda il Lambro

(Di martedì 8 ottobre 2024)zione in città, le immagini spaventose. In queste ore, glini lo sanno bene, tantasta bagnando le nostre regioni e città. Come purtroppo spesso accade il rischio di incidenti, smottamenti e altri danni idrogeologici rendono tutto molto complicato. Stavolta è stato il fiumea uscire, nuovamente, dagli argini a Milano. Per il Seveso, invece, è stata attivata dalle prime ore del pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre, la vasca di laminazione. Si tratta di aree artificiali adibite a contenere l'acqua in caso di precipitazioni intense, evitando che i fiumi esondino. L'assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli riferisce che sono caduti tra i 55 e i 60 millimetri di. E il livello dei due fiumi continua a crescere come riporta anche il TGR Lombardia.