Maltempo, allerta rossa e arancione su mezza Italia: dove le scuole rimangono chiuse (Di martedì 8 ottobre 2024) Ancora Maltempo sull'Italia martedì 8 ottobre. Particolarmente interessata dai fenomeni l'area centro-settentrionale, che si colora di rosso e arancione. La perturbazione Leggo.it - Maltempo, allerta rossa e arancione su mezza Italia: dove le scuole rimangono chiuse Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ancorasull'martedì 8 ottobre. Particolarmente interessata dai fenomeni l'area centro-settentrionale, che si colora di rosso e. La perturbazione

Maltempo in tutta Italia : allerta rossa in Lombardia e Liguria - arancione per 7 regioni - . (Adnkronos) – Maltempo in tutta Italia nella giornata di oggi a causa di una perturbazione di originale atlantica che porta forti piogge e temporali su tutte le regioni del Centro-Nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni ... (Lidentita.it)

Incubo maltempo - è il giorno della allerta arancione : zone e fiumi a rischio - Scuole chiuse in Toscana per il maltempo, l’elenco dei Comuni Fiumi a rischio La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso anche un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale (per i bacini del Serchio, Lima, Bisenzio e Ombrone pistoiese), uno per rischio ... (Lanazione.it)

Maltempo in tutta Italia : allerta rossa in Lombardia e Liguria - arancione per 7 regioni - Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia. In presenza di fenomeni temporaleschi, spiega la Regione, è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, chi si ... (Ildenaro.it)