Maldini, altro che di padre in figlio: all’Inter per un Thuram bis! (Di martedì 8 ottobre 2024) Daniel Maldini, cresciuto in una famiglia di bandiere del Milan, potrebbe davvero arrivare all’Inter? La storia dice di sì e richiama a un Marcus Thuram bis. NOVITÀ – La suggestione di mercato di giornata porta il nome di Daniel Maldini. La giovane promessa italiana, attualmente alla corte azzurra di Luciano Spalletti, potrebbe essere il nuovo colpo fiutato dalla dirigenza dell’Inter. Questa è la recente notizia che ha acceso i riflettori sul figlio d’arte, il cui approdo in nerazzurro rischierebbe di gettare nello sconforto l’intero ambiente del Milan. LEGAMI – L’attaccante, che attualmente è in forze al Monza, è cresciuto nutrendosi di latte, biscotti e rossonero. Colori che praticamente scorrono nelle vene del ventiduenne, considerando le due bandiere da cui discende: il nonno Cesare e il papà Paolo. Inter-news.it - Maldini, altro che di padre in figlio: all’Inter per un Thuram bis! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Daniel, cresciuto in una famiglia di bandiere del Milan, potrebbe davvero arrivare? La storia dice di sì e richiama a un Marcusbis. NOVITÀ – La suggestione di mercato di giornata porta il nome di Daniel. La giovane promessa italiana, attualmente alla corte azzurra di Luciano Spalletti, potrebbe essere il nuovo colpo fiutato dalla dirigenza dell’Inter. Questa è la recente notizia che ha acceso i riflettori suld’arte, il cui approdo in nerazzurro rischierebbe di gettare nello sconforto l’intero ambiente del Milan. LEGAMI – L’attaccante, che attualmente è in forze al Monza, è cresciuto nutrendosi di latte, biscotti e rossonero. Colori che praticamente scorrono nelle vene del ventiduenne, considerando le due bandiere da cui discende: il nonno Cesare e il papà Paolo.

Maldini e una dote importante : presupposto per performare all’Inter - Ha la giocata bella incantevole e poi regge botta nei contrasti, sa metterti il naso davanti e poi diventa difficile riprenderlo. Maldini e un’analisi ai raggi X: Inter, ha il pedigree per provarci! IL FUTURO – Le qualità di cui è dotato il figlio d’arte sono così ampie da non essere neppure ... (Inter-news.it)

Maldini e una dote importante : presupposto per performare all’Inter - La posizione da lui prediletta è quella di trequartista, ruolo non esattamente riscontrabile nel sistema del tecnico piacentino. Ad ogni modo, l’ex Lazio potrebbe inserirlo gradualmente nella posizione ora occupata da Henrikh Mkhitaryan, abituandolo in maniera progressiva allo svolgimento di ... (Inter-news.it)

Maldini seguito da vicino dall’Inter! Intanto lui chiude le porte al Milan - Tuttavia, le strade del calcio moderno possono portare a sviluppi inaspettati, e il nome Maldini potrebbe presto risuonare anche tra le fila nerazzurre. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Dopo il suo ritorno ufficiale al Monza, dove ha firmato un contratto fino a giugno 2026, Daniel ha ... (Inter-news.it)