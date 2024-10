Game-experience.it - LittleBigPlanet 3 ed i DLC verranno rimossi presto dal PlayStation Store

(Di martedì 8 ottobre 2024) Media Molecule ha annunciato che3 verrà rimossodal, impedendo di conseguenza ai giocatori di acquistare l’apprezzato platform in seguito alla giornata del 31 ottobre 2024. Questo annuncio, non propriamente positivo, è stato effettuato dal team dicon una sorta di lettera aperta condivisa attraverso i propri canali social, ringraziando i giocatori per il supporto che hanno riservato al gioco con protagonista i simpatici Sackboy in questi 10 anni. Come abbiamo accennato poco sopra in questo articolo,3 verrà rimosso daldalla giornata di giovedì 31 Ottobre 2024, impedendo di conseguenza in seguito a quella data di acquistare il titolo di Sumo Digital dal negozio digitale. Inoltre sempre dalla stessa giornataanche tutti i pacchetti aggiuntivi dal PS