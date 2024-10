L'imbarazzo di Schlein: “Il Pd era in sinagoga”. Ma nessun leader si è presentato (Di martedì 8 ottobre 2024) Elly Schlein prova a giustificarsi, ma la risposta crea ulteriore imbarazzo. Intervenendo al 'Live in' di SkyTg24, la leader del Partito democratico è stata interrogata sulla sua assenza ieri in sinagoga nell'anniversario del 7 ottobre, data della strage perpetrata da Hamas in Israele. Questa la risposta della segretaria: “Il Pd c'era nella presenza del nostro responsabile Esteri Peppe Provenzano e diversi deputati e senatori. Il Pd c'era”. Peccato che non ci fosse lei o altri veri big dei dem. Nel corso dell'intervista le è stato chiesto anche dell'idea della patrimoniale: “La prima cosa da fare è combattere l'evasione fiscale, abbiamo un governo che ha fatto 20 condoni, è un segnale per chi vuole fare il furbo. Noi non saremmo d'accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui super ricchi. Iltempo.it - L'imbarazzo di Schlein: “Il Pd era in sinagoga”. Ma nessun leader si è presentato Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ellyprova a giustificarsi, ma la risposta crea ulteriore. Intervenendo al 'Live in' di SkyTg24, ladel Partito democratico è stata interrogata sulla sua assenza ieri innell'anniversario del 7 ottobre, data della strage perpetrata da Hamas in Israele. Questa la risposta della segretaria: “Il Pd c'era nella presenza del nostro responsabile Esteri Peppe Provenzano e diversi deputati e senatori. Il Pd c'era”. Peccato che non ci fosse lei o altri veri big dei dem. Nel corso dell'intervista le è stato chiesto anche dell'idea della patrimoniale: “La prima cosa da fare è combattere l'evasione fiscale, abbiamo un governo che ha fatto 20 condoni, è un segnale per chi vuole fare il furbo. Noi non saremmo d'accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui super ricchi.

