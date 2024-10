Le opposizioni verso il non voto per fermare il "blitz" del governo sulla Consulta (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - I contatti nell'opposizione vanno avanti da giorni, ma si sono infittiti, a poche ore dal voto per eleggere un giudice di Corte Costituzionale. L'appuntamento è per le 12.30 nell'Aula di Montecitorio. L'obiettivo è muoversi in modo coordinato, ritrovando quella compattezza che i partiti alternativi al governo Meloni hanno perso nel passaggio sul Cda Rai, il cui ricordo è più che mai vivo: M5s e Avs decisero di partecipare ai lavori, mentre il Pd rimase fuori dall'Aula. Una ferita ancora aperta nell'opposizione. Per Carlo Calenda si è trattato "di una figura da imbecilli che domani bisogna evitare". La strategia si definirà meglio nelle prossime ore, anche perché dopo i contatti con i partiti, ci sono i passaggi interni ai gruppi. Agi.it - Le opposizioni verso il non voto per fermare il "blitz" del governo sulla Consulta Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - I contatti nell'opposizione vanno avanti da giorni, ma si sono infittiti, a poche ore dalper eleggere un giudice di Corte Costituzionale. L'appuntamento è per le 12.30 nell'Aula di Montecitorio. L'obiettivo è muoversi in modo coordinato, ritrovando quella compattezza che i partiti alternativi alMeloni hanno perso nel passaggio sul Cda Rai, il cui ricordo è più che mai vivo: M5s e Avs decisero di partecipare ai lavori, mentre il Pd rimase fuori dall'Aula. Una ferita ancora aperta nell'opposizione. Per Carlo Calenda si è trattato "di una figura da imbecilli che domani bisogna evitare". La strategia si definirà meglio nelle prossime ore, anche perché dopo i contatti con i partiti, ci sono i passaggi interni ai gruppi.

