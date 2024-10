“La sinistra ricatta la democrazia”. Consulta, centrodestra vota scheda bianca: parla Gasparri (Di martedì 8 ottobre 2024) “Blitz fallito? Non c'è nessun blitz fallito. C'è un'offesa alle Istituzioni da parte della sinistra che non partecipa di qua e di là. Non è che quando uno è in minoranza non partecipa e ricatta la democrazia. Io partecipo da sempre, quando sono maggioranza e quando sono in minoranza. Hanno voltato le spalle a un appello del Presidente della Repubblica. Noi prendiamo atto e votiamo scheda bianca ma non possiamo tenere all'infinito la democrazia sotto ricatto di chi sta in minoranza e vorrebbe essere maggioranza”. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri poco prima del voto in Aula in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Liberoquotidiano.it - “La sinistra ricatta la democrazia”. Consulta, centrodestra vota scheda bianca: parla Gasparri Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Blitz fallito? Non c'è nessun blitz fallito. C'è un'offesa alle Istituzioni da parte dellache non partecipa di qua e di là. Non è che quando uno è in minoranza non partecipa ela. Io partecipo da sempre, quando sono maggioranza e quando sono in minoranza. Hanno voltato le spalle a un appello del Presidente della Repubblica. Noi prendiamo atto e votiamoma non possiamo tenere all'infinito lasotto ricatto di chi sta in minoranza e vorrebbe essere maggioranza”. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Mauriziopoco prima del voto in Aula in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale.

Consulta - il centrodestra vota scheda bianca. Gasparri : “Sinistra ricatta la democrazia” - “Blitz fallito? Non c’è nessun Blitz fallito. C’è un’offesa alle Istituzioni da parte della sinistra che non partecipa di qua e di là. Io partecipo da sempre, quando sono maggioranza e quando sono in minoranza. Non è che quando uno è in minoranza non partecipa e ricatta la democrazia. Noi prendiamo ... (Lapresse.it)

Gasparri attacca sul voto per la Consulta : “La sinistra ricatta la democrazia” - GUARDA - C'è un'offesa alle Istituzioni da parte della sinistra che non partecipa di qua e di là. Hanno voltato le spalle a un appello del Presidente della Repubblica. “Blitz fallito? Non c'è nessun blitz fallito. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri poco prima del voto in Aula in ... (Iltempo.it)