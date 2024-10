La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo (Di martedì 8 ottobre 2024) La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi dalle 15 di oggi, martedì 8 ottobre, alle 15 di domani, mercoledì 9 ottobre. L'avviso riguarda la totalità del Avellinotoday.it - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, haunadi colore Giallo per temporali improvvisi e intensi dalle 15 di oggi, martedì 8 ottobre, alle 15 di domani, mercoledì 9 ottobre. L'riguarda la totalità del

Temporali e raffiche di vento - la Protezione civile lancia l'allerta meteo su tutta l'Umbria - Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l'avviso di condizioni meteorologiche avverse nel quale si avverte che "dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di oggi martedì 8 ottobre 2024, e per le successive 12 - 18 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o... (Perugiatoday.it)

Scomparso da ieri nei boschi - continuano le ricerche di Franco Vettese. Lo cercano Vigili del Fuoco e Protezione civile. Era andato per funghi dalle parti di Cassino - Molti escursionisti locali si sono uniti ai soccorritori, esplorando i vari sentieri che attraversano i boschi intorno a Montecassino. La città di Cassino è in apprensione da ieri pomeriggio, quando il 77enne Franco Vettese è scomparso nei boschi che circondano la storica abbazia di Montecassino. ... (Dayitalianews.com)

Maltempo in Veneto - aperta la sala operativa regionale della Protezione civile - “La macchina della nostra Protezione Civile è pronta perché da oggi pomeriggio in Veneto sono attese precipitazioni anche di forte intensità". Lo dichiara il presidente della Regione Luca Zaia in merito alle evoluzioni meteo in Veneto dove dalle 12 di oggi, martedì 8 ottobre fino alle 14 di... (Vicenzatoday.it)