Anteprima24.it - Jomi Salerno, archiviato l’impegno europeo alla ‘Palumbo’ arriva Cassano Magnago

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver centrato il passaggio al terzo turno di EHF European Cup superando le faroesi del VIF (settimana prossima il sorteggio per conoscere il nome del prossimo avversario), latorna a concentrarsi sul campionato. Ad attendere le salernitane c’è il recupero della quarta giornata di Serie A1 femminile. Lauretti Matos e compagne sfiderannodomani, mercoledì 9 ottobre (h 17.30), tra le mura amiche della Palestra Palumbo. Entrambe le compagini vengono da un inizio di stagione positivo, in cui hanno portato a casa tre successi in altrettante partite. Ladopo le fatiche di coppa è quindi chiamata a un match molto impegnativo ed importante ai fini della classifica, uno di quelli in cui è “vietato sbagliare”. Un concetto ben espresso anche dall’ex della gara Ilaria DCosta.